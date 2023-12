Atp Brisbane - Un serpente interrompe il match tra Thiem e McCabe: paura sugli spalti

© Twitter

E’ incredibile quanto accaduto ieri nel match di apertura della stagione valido per le qualificazioni del torneo Atp di Brisbane tra Dominic Thiem e James McCabe. L’australiano aveva da poco chiuso il primo set con il punteggio di 6-2, quando è apparso, con grande sorpresa e sgomento dei presenti, un serpente tra i cavi elettrici a lato del campo.

Il match è stato immediatamente interrotto per permettere alla sicurezza di mettere in salvo l’animale.

A venomous SNAKE disrupted Dominic Thiem's Brisbane International qualifier on Saturday 🐍 pic.twitter.com/KLy2CcKCmP — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) December 31, 2023

Dopo circa 40 minuti dalla momentanea sospensione, il match è ripreso ed ha visto la rimonta dell’ex campione slam, che ha conquistato poi il turno successivo.

Il tennista di di Wiener Neustadt, ha vinto in rimonta anche l’incontro successivo contro il nostro Giulio Zeppieri.

Primo turno extralusso a Brisbane

Passate le qualificazioni, l’ex numero tre si è regalato un match di assoluto prestigio nel primo turno dell’Atp 250 di Brisbane, dove incontrerà il rientrante Rafa Nadal, la cui ultima partita disputata in singolare è stata proprio in Australia ad inizio anno.

Per uno strano scherzo del destino lo spagnolo e l'austriaco si affronteranno addirittura in un match di primo turno di un torneo ATP 250 dopo aver disputato due finale Slam l'uno contro l'altro al Roland Garros nel 2018 e nel 2019( in entrambi i casi ha trionfato Nadal, ndr) .

Quindici gli scontri diretti tra i due: nove quelli vinti da Nadal; sei quelli portati a casa da Thiem. L'austriaco ha collezionato due successi consecutivi contro Nadal: il primo ai quarti di finale degli Australian Open e il secondo alle Nitto ATP Finals nell'incontro di Round Robin.