Jannik Sinner e il punto dell'anno contro Alcaraz: il momento della storia

Forse proprio in quell'occasione tutti ci rendemmo conto del valore di Jannik

Quando parliamo di Jannik Sinner trattiamo di uno dei più grandi giovani talenti del tennis mondiale. Il giorno della vittoria delle NextGen Finals di Milano tutti comprendemmo il reale valore del tennista azzurro, ma allo stesso tempo dopo vi è stata grande preoccupazione.

Sinner sembrava non crescere, gli alti e bassi e gli infortuni sembravano preoccupare e ad inizio 2023 l'azzurro era chiamato ad una svolta. I risultati nei tornei del Grande Slam erano piuttosto deludenti e Sinner ha faticato prima di sbloccarsi.

Alla fine fortunatamente ce l'ha fatta, siamo tutti cosa ha fatto Sinner in questo 2023, best Ranking in carriera e la consacrazione tra finale alle Atp Finals di Torino e soprattutto con la vittoria della Coppa Davis. C'è un momento - nello specifico di inizio stagione - dove tutti ci siamo resi conto di quello che poteva fare Jannik Sinner.

Semifinale del Masters 1000 di Miami, ennesima sfida contro l'enfant prodige del tennis mondiale Carlos Alcaraz e Sinner riuscì ad ottenere una prestigiosa vittoria. Alla fine arrivò la sconfitta in finale ma è un altro il gesto che non passò inosservato.

Sinner ed Alcaraz riuscirono a mettere in mostra il punto dell'anno, quello che per alcuni è stato il miglior punto degli ultimi anni. Una serie di colpi incredibili con entrambi portati allo stremo delle forze e Jannik riuscì a conquistare un punto straordinario.

Pubblico impazzito e quel video ancora oggi fa il pieno di like e commenti sui social. Sinner ne ha parlato durante la festa nella Federtennis e ha glissato sul gran punto commentando: "Alla fine però ho perso il game".

Tutto ciò che racchiude il campione Sinner ma forse in quella giornata ci siamo tutti resi conto della nascita di una stella. Riecco il video: