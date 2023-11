Atp Finals - Esibizione a Torino tra Hurkacz e Fritz: fischi del pubblico

Lo statunitense, non al top della forma, ha dovuto giocare un set in extremis contro il polacco

Una situazione quasi irreale nel primo pomeriggio di martedì 14 novembre al PalaAlpitour di Torino. Il ritiro di Stefanos Tsitsipas dopo appena tre game nel match con Holger Rune aveva chiuso anticipatamente la sessione diurna, facendo infuriare e non poco i tantissimi appassionati presenti sugli spalti e che avevano pagato naturalmente il biglietto.

Gli organizzatori hanno scelto per mettere una toppa di far giocare una piccola esibizione ai due alternate della manifestazione, il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Taylor Fritz. In questo modo si è cercato di compensare l'assenza di spettacolo che non si è avuto nella partita di singolare del girone verde.

Ecco un breve video diffuso sui social da Tennis Tv.

Hubi having a laugh 🤣@HubertHurkacz wins the exhibition set against Fritz 6-3 with a smile on his face at all times! 😄#NittoATPFinals pic.twitter.com/ZDN3Omdqw4 — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2023

Non sono mancati i fischi da parte del pubblico italiano nel corso dell'incontro e a fine partita.

Oltre alla situazione che si è dovuta affrontare causa forfait del greco, la qualità del gioco in campo non è stata incredibile per un aspetto soprattutto in particolare. Il tennista americano non è in grande condizione dal punto di vista fisico e anche nel recente torneo di Parigi-Bercy ha dovuto ritirarsi al secondo turno.

Nonostante questo, è sceso in campo non potendo esprimersi comunque al meglio. Il risultato finale è stato 6-3 in favore di Hubert Hurkacz, che giovedì dovrà sfidare il campione serbo numero uno del mondo Novak Djokovic nell'unica gara delle Finals che disputerà quest'anno. Mercoledì scoprirà se giocherà nel pomeriggio dalle 14:30 o in serata alle 21.