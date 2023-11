Atp Finals - La furia di Novak Djokovic dopo un break subito contro Holger Rune

Il serbo esplode in un momento di rabbia in un momento particolarmente delicato del match

Novak Djokovic ha bagnato il suo esordio alle Atp Finals con un successo sofferto contro Holger Rune. Quasi tre ore di match ci sono voluti per consegnare la prima vittoria al serbo, che ha avuto un sapore molto speciale. Grazie a questo il 24 volte campione slam si è garantito il primato nel ranking a fine anno, dopo una stagione giocata quasi sempre alla pari con Carlos Alcaraz.

Un match, quello contro il danese, che non è andato liscio come si sarebbe augurato il tennista nativo di Belgrado. Dopo un primo set vinto al tie-break, il talento scandinavo è stato capace di riequilibrare il conto del match vincendone anche lui uno, che ha portato la partita al terzo e decisivo set.

Tanta tensione ha scandito quest’ultimo tra un break e l’altro. In particolar modo il servizio perso sul risultato di 2-0 è stato particolarmente sentito da Djokovic, che dopo aver accumulato tanta tensione nel corso del match, è poi esploso, mostrando tutta la sua frustrazione.

Novak, in preda alla rabbia, ha distrutto due racchette, tra la disapprovazione del pubblico. Il numero uno al mondo nelle dichiarazioni post partita si è poi scusato pubblicamente con la gente sugli spalti per la reazione eccessiva e il gesto non proprio educativo.

The highs and lows of tennis 😳#NittoATPFinals pic.twitter.com/qy9UdEO3yG — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2023

Il fuoriclasse balcanico affronterà domani, in una sfida che deciderà il primato del girone, Jannik Sinner.

L'azzurro, in questo momento primo nel raggruppamento, è in questo momento avanti al serbo grazie al miglior risultato ottenuto nel pomeriggio contro Stefanos Tsitsipas. L'altoatesino si è imposto infatti con il risultato di 2-0.