Atp Finals - Che accoglienza per Jannik Sinner e non solo: il video del blue carpet

I magnifici otto sono arrivati a Torino. Se sui red carpet di Milano solitamente sfilano le modelle, e su quello di Venezie le stelle del cinema, sul blue carpet di Torino i protagonisti sono stati i migliori otto tennisti al mondo, arrivati nella citta della Mole per le Atp Nitto Finals, in programma dal 12 al 19 novembre.

Grande accoglienza per gli otto giocatori che si daranno battaglia al PalaAlpitour per condendersi l’ultimo titolo dell’anno. Il favorito non può che essere il numero uno del mondo Novak Djokovic, vincitore di tre slam nell’anno solare e che va a caccia del suo settimo titolo Master in carriera, che gli permetterebbe di staccare Roger Federer.

Attesa soprattutto per il beniamino di casa Jannik Sinner, alla prima partecipazione alle Finals ( nel 2021 era subentrato da sostituto dopo l’infortunio di Matteo Berrettini) e voglioso di far bene davanti al pubblico azzurro, e Carlos Alcaraz, a lungo in testa alla classifica Atp nel 2023 e vincitore a Wimbledon del suo secondo slam.

I magnifici otto hanno sfilato tra il bagno di folla del capoluogo piemontese, tra i tanti fan accorsi a salutare i propri idoli.

Oltre ai già citati Djokovic, Sinner e Alcaraz, accolti con grande calore anche Andrey Rublev, autore di un ottimo finale di stagione, e Daniil Medvedev, personaggio sempre molto controverso, che o lo si odia o lo si ama.

Foto e saluti poi anche per gli altri tre partecipanti alla 54esima edizione della competizione di fine anno, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune (entrambi sorteggiati nel girone con Sinner) e Alexander Zverev.