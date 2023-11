Atp Finals - Jannik Sinner e Daniil Medvedev inaugurano il PalaAlpitour di Torino

© TennisTv/fair use

Mancano pochi giorni al grande evento conclusivo della stagione 2023 nel tour maschile, le Nitto ATP Finals che inizieranno domenica 12 novembre. Gli otto protagonisti della competizione sono già arrivati a Torino per prendere confidenza con i campi di gioco del Pala Alpitour del capoluogo piemontese.

Il match che aprirà la competizione sarà tra il tennista di casa e prima volta qualificato per le Finals di fine anno Jannik Sinner e il greco vincitore delle Finals 2019 Stefanos Tsitsipas (alle ore 14:30 circa); nella giornata di domenica in sessione serale non prima delle 21:00, il programma sarà chiuso dall’altro match del girone verde tra il campione in carica e detentore di diversi record Novak Djokovic e il danese Holger Rune (alla prima qualificazione al Torneo dei Maestri).

Lunedì toccherà al gruppo rosso in cui vi sono il tennista spagnolo e campione di Wimbledon Carlos Alcaraz (anch’egli alla prima presenza dato il forfait dello scorso anno,ndr.) e il tedesco Alexander Zverev ( campione già a Torino nella prima edizione tenuta nel 2021 e assente lo scorso anno per l’infortunio patito durante la semifinale del RG 2022 contro Rafael Nadal successivo campione dello Slam francese , ndr.) che si affronteranno nella sessione diurna non prima delle 14:30.

In serata il derby russo tra Daniil Medvedev (vincitore nelle Finals nell’ultima edizione londinese nel 2020,ndr.) e l'amico connazionale Andrey Rublev che battaglieranno non prima delle 21.

Sinner e Medvedev in campo al Pala Alpitour

Giovedì alcuni dei tennisti impegnati nel Torneo dei Maestri sono scesi in campo per i propri allenamenti: particolare menzione meritano l’italiano Jannik Sinner e il moscovita Daniil Medvedev, che si sono allenati insieme sul campo centrale.

Durante la sessione in questione hanno dato vita a scambi intensi e lunghi come testimoniato in un video da TennisTv sui propri profili Instagram e Twitter. Non toccherà che attendere domenica per l’inizio ufficiale della competizione che riserverà grandi match, data la presenza degli 8 più forti a livello mondiale.