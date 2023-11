Novak Djokovic cuore d'oro: il tenero abbraccio a Dimitrov a fine match

© Fair Not Use

Era il risultato più prevedibile e alla fine non ci sono state sorprese. Novak Djokovic ha vinto il suo settimo 1000 a Parigi-Bercy e il quarantesimo di una carriera straordinaria. Numeri impressionanti e un Nole che nel corso del torneo non è mai apparso al meglio ma che ha controllato la finale senza particolari problemi.

Una sfida con tre break, tutti a favore di Djokovic (uno nel primo e due nel secondo set) e un Dimitrov che non è mai apparso in grado di poter impensierire il campione balcanico. Djokovic numero uno e che quasi sicuramente (gli mancano solo dieci punti) terminerà il 2023 al primo posto e vincerà la Coppa della Race.

Un dominio clamoroso calcolando i lunghi periodi di stop (basta pensare alla tournée asiatica saltata recentemente) e Nole, a 36 anni, non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. E pensare che questo 2023 è stato già magico con le vittorie dei titoli del Grande Slam: Nole ha vinto 3 Slam e ha fatto una finale dove ha ceduto ad Alcaraz, mostrando di essere molto competitivo anche a questa età.

I risultati parlano chiaro e sono sempre meno coloro che hanno dubbi sul GOAT. Djokovic è straordinario ma dopo la finale si è fatto notare anche per il proprio comportamento a fine match. Durante la consueta intervista post gara Nole si è fermato ed è andato ad abbracciare Dimitrov, seduto e disperato a fine sfida.

Il bulgaro non giocava una finale 1000 da anni e teneva molto a questo match ma non è riuscito a fermare l'avanzata di Djokovic che ha vinto ancora una volta. Quasi sui social chiedono a Nole di farlo vincere ma il più bel gesto arriva a fine match.

Ecco il video:

You could’ve let him win :(((( pic.twitter.com/ToxnhB5UFW — Krista (@BwehRublev) November 5, 2023