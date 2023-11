Atp Parigi-Bercy - Bublik scherza con Dimitrov a fine match: "Ho dormito solo 5 ore"

© Twitter TennisTv/fair use

Grigor Dimitrov continua a vivere un periodo estremamente positivo all'interno del circuito Atp, collezionando vittorie importanti e risultati di spessore nei prestigiosi tornei di fine stagione. Il tennista bulgaro è sceso in campo alle ore 11 giovedì sul campo centrale del Master 1000 di Parigi-Bercy per disputare il suo incontro valevole per un posto nei quarti di finale.

L'avversario era ostico: il kazako Alexander Bublik, fresco vincitore dell'Atp 250 di Anversa. Il giocatore 32enne non ha esitato a sbarazzarsi del rivale con un netto 6-2, dopo aver estromesso il russo Daniil Medvedev dal tabellone principale.

Al termine del confronto i due si sono parlati nei pressi della rete dopo la stretta di mano, scherzando su come non siano ideali le condizioni per competere ai massimi livelli nella manifestazione. "Sai, avevo solo 5 ore si sonno" è la confessione di Bublik, che si è naturalmente complimentato con Dimitrov.

Il bulgaro ha reagito così alle affermazioni dell'atleta: "Se devo dirti la verità non ho dormito bene neanche io stanotte" ha rivelato, salutando poi il giudice di sedia.

Happy to be playing the early sessions 😂@grigor_dimitrov & @BublikAlexander chat about how they're both sleeping#RolexParisMasters pic.twitter.com/3SwTNJmvhb — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2023

Ora Grigor Dimitrov sarà atteso da un'altra partita non semplice a Bercy: venerdì affronterà il polacco Hubert Hurkacz, che è ancora in corsa per rientrare in extremis nei primi otto della classifica Race e qualificarsi dunque alle Nitto Atp Finals di Torino.

Una motivazione in più per il 26enne ma il bulgaro darà il massimo per tornare a giocare una semifinale di un torneo Master 1000 dopo Shanghai.