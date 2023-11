Atp Parigi-Bercy - Medvedev show: mostra il dito medio e gioca con la racchetta rotta

© Twitter fair use

È successo praticamente di tutto nel corso della battaglia durata ben tre ore a Parigi-Bercy fra Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov. Il giocatore russo ha regalato spettacolo a modo suo durante la partita, che alla fine ha perso al tie-break del terzo set nonostante fosse riuscito ad annullare ben 6 match point.

Alcuni episodi del match sono immediatamente diventati virali sul web, fra cui il litigio del nativo di Mosca con il pubblico francese e il bulgaro sul 5-5 del secondo parziale. Il numero 3 del mondo si è infastidito per i fischi dei tifosi sugli spalti, minacciando all'arbitro di non riprendere a giocare e invitando gli spettatori a fare silenzio.

La scena naturalmente ha fatto infiammare ulteriormente la platea, che ha poi 'preso di mira' l'atleta fino alla fine della sfida.

Medvedev vs the Paris crowd again 😭 pic.twitter.com/GG2a8Gsfmw — zah pasta (@zahirahmdzaman) November 1, 2023

Nel terzo set un altro capolavoro: Daniil, frustrato e sotto di un break, distrugge la sua racchetta e decide di giocare comunque il punto successivo prima di cambiarla.

Il nativo di Mosca è però rientrato e ha impedito per sei volte a Dimitrov di chiudere la contesa. Tra i match point annullati, uno scambio di 47 colpi vinto alla fine da Medvedev che rappresenta sicuramente uno dei punti migliori della battaglia e probabilmente di giornata.

WHAT JUST HAPPENED?! @DaniilMedwed saves match point with this *ridicolous* exchange! pic.twitter.com/dOcGhNbmxb — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2023

Prima di lasciare il campo, Medvedev ha poi mostrato il dito medio al pubblico parigino che lo ha continuato a bersagliare.

Una brutta scena che ha chiuso così una partita comunque indimenticabile per lo spettacolo offerto dai due giocatori.

Did Medvedev just give the Parisian crowd the middle finger on the way out, after pretending to check his nails? 😭 pic.twitter.com/E2EkWkDrYZ — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 1, 2023

A essere d'accordo Andy Murray, che ha condiviso un Tweet al termine della gara per commentare quello che è successo: "Medvedev contro Dimitrov è uno dei migliori incontri da guardare in tournée per me.

Grande differenza di colpi, stile e personalità. Entrambi grandi atleti che si muovono bene in campo".