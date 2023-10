Atp Vienna - Clamorosa gaffe durante il match Sinner-Sonego: cosa è accaduto

Il famosissimo brano dei Ricchi e Poveri 'Sarà perché ti amo' è la canzone in italiano più gettonata che è possibile ascoltare tra i vari tornei del circuito Atp (ma anche Wta), specialmente quando in campo c'è almeno un tennista azzurro.

A Vienna, nel match valevole per un posto ai quarti di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, è successo qualcosa di incredibile che ha fatto sorridere e allo stesso tempo imbarazzare i due giocatori nel corso di un cambio di campo.

Il dj ha scelto un remix piuttosto particolare del pezzo, non rendendosi conto come fosse una parodia contro una squadra di calcio italiana (la Juventus in questo caso). Il video ha subito fatto il giro del web, strappando più di una risata agli appassionati azzurri.

Ecco l'episodio in questione, condiviso anche da SuperTennis.

Sinner ai quarti a Vienna

A parte questo siparietto, la partita ha confermato lo strapotere di Jannik Sinner nei derby contro giocatori connazionali: 11 vittorie su 11 altrettanti incontri per l'altoatesino, che ha battuto per la quarta volta in stagione Lorenzo Sonego, sfortunato a ritrovarlo nuovamente sulla sua strada ma allo stesso tempo fortunato a rientrare nel main draw austriaco come lucky loser dopo aver perso le qualificazioni.

Il nativo di San Candido si è dimostrato in ottima forma e al servizio ha mostrato un'altra incredibile prestazione che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti sul cemento indoor, superficie sulla quale riesce ad avere già un rendimento più costante alla battuta: 83 è stata la percentale di prime messe in campo, migliorando addirittura l'80% stabilito contro Ben Shelton all'esordio a Vienna.

All'italiano non resta far altro che ripetersi ai quarti contro Frances Tiafoe: l'obiettivo è la semifinale per difendere il quarto posto nel ranking e vendicarsi anche di quel precedente di due anni fa perso in modo rocambolesco proprio in Austria.