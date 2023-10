Atp Tokyo - Mochizuki imita Roger Federer: punto straordinario contro Fritz

© Twitter TennisTv/fair use

Shintaro Mochizuki è diventato uno dei protagonisti di giornata in quel di Tokyo, in occasione degli ottavi di finale dell'Atp 500. Il giapponese, nell'appuntamento di casa e davanti al suo pubblico, ha voluto regalare grande spettacolo contro la principale testa di serie del tabellone principale Taylor Fritz, campione in carica e in lotta per un posto alle Finals di Torino.

È stato il giovane 20enne a firmare anche il punto della partita, con un colpo che ha ricordato tantissimo Roger Federer. Lo statunitense ha servito benissimo e cercato di chiudere il punto con un bel dritto, il nativo di Kawasaki è riuscito a difendersi e ha dovuto alzare un lob non irresistibile.

Lo smash dell'americano non è stato però decisivo e Mochizuki, quasi con un contro-smash, ha beffato in modo incredibile Fritz rimandando la palla dall'altra parte del campo. Ecco l'incredibile scambio condiviso su Twitter da Tennis Tv.

You win the second set despite getting bagelled in the first one, by a top 10, who is the defending champion, and then you hit THIS SHOT?



Shintaro Mochizuki you are UNREAL.



👏🇯🇵pic.twitter.com/6Fh259gvj9 — Relevant Tennis (@RelevantTennis) October 19, 2023