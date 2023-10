Mochizuki vince la prima partita nel circuito maggiore e scoppia in lacrime

© Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW

La prima volta non si scorda mai. Se poi si tratta della prima volta facendo quello che ami, davanti al proprio pubblico, allora diventa poesia. Shintaro Mochizuki, tennista giapponese classe 2003, la sua prima vittoria nel circuito Atp sicuramente non la dimenticherà mai.

Il 20enne, attualmente numero 215 del ranking mondiale, ha approfittato come meglio non poteva della wild card riservata ai tennisti locali concessagli dagli organizzatori dell’Atp 500 di Tokyo per vivere un vero e proprio sogno.

Impegnato al primo turno contro il numero 31 della classifica mondiale Thomas Etcheverry, il nipponico, sospinto dal pubblico di casa, ha sfoderato una prestazione quasi impeccabile, battendo l’argentino in due set col punteggio di 6-4 7-6(5).

Prima vittoria a livello Atp e qualificazione al secondo turno archiviata, dove ad attenderlo ci sarà il numero uno del seeding e campione in carica Taylor Fritz. Per il 20enne giapponese, vincitore di Wimbledon a livello Juniores nel 2019, la gioia al termine del match è stata troppo grande.

Shintaro si è seduto in panchina per realizzare quanto accaduto, si è portato l’asciugamano al volto ed è scoppiato a piangere, tra gli applausi del pubblico giapponese.

Un’emozione tangibile a cui difficilmente si può rimanere indifferenti, per un ragazzo che fino ad oggi aveva un bilancio di 0-11 nei match a livello Atp.

Il giapponese è professionista da due anni, ma il suo unico titolo della sua carriera è arrivato quest’anno in Italia, al Challenger di Barletta. Una bella storia per un talento che con questo primo successo potrebbe definitivamente sbocciare.