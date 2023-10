Benoit Paire ci casca ancora: il francese perde in malo modo a Malaga

© Fair Not Use

Nel corso della sua carriera più volte ha fatto discutere e non solo per episodi positivi. Benoit Paire è uno dei tennisti più talentuosi del circuito, lo è stato per anni ed ha sfiorato in passato la Top Ten.

Negli ultimi anni - soprattutto durante il periodo della Pandemia (ma non solo) - Benoit ha fatto discutere per episodi particolari e talvolta non positivi. Questa volta il talento francese ci è ricascato. Era successo in passato qualche episodio simile ed anche stavolta Benoit è destinato a far discutere: impegnato nel Challenger Atp di Malaga l'esperto francese non è praticamente sceso in campo, cedendo il match velocemente con un netto 6-0;4-2.

Paire si è poi ritirato ma non ha mai dato l'impressione di avere problemi fisici; piuttosto lui non è entrato mentalmente in campo. Il primo set è terminato 6-0 in 17 minuti con Benoit che giocava 'per perdere' rispondendo fuori a ogni punto.

Il video dei punti di Paire è diventato in poco tempo virale e ha fatto discutere tutti gli appassionati.

Benoit Paire y otro papelon en una cancha de tenis.



Un atteggiamento a dir poco imbarazzante, Benoit rischia anche sanzioni disciplinari e neanche il pubblico ha giustamente apprezzato questa quasi grottesca situazione.

Il francese ha provato a smorzare le polemiche ed ha pubblicato un post su Instagram chiedendo scuse e chiarendo: "Vado da uno psicologo e da un ipnotizzatore. La verità è che non mi sento felice della mia vita ed è difficile gestire questa cosa quando sei in campo".

Poi ha proseguito: "È un periodo buio, un po' complicato e non mi sento bene mentalmente. Devo riuscire a ritrovare la voglia di giocare e divertirmi in campo".