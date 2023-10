Atp Pechino - La gioia di Jannik Sinner dopo il match point: le immagini

L'italiano vince il terzo titolo in stagione al torneo ATP 500 di Pechino

© Fair Use via Instagram @atptour

Il torneo ATP 500 di Pechino si è concluso quest'oggi con l'emozionante vittoria di Jannik Sinner ai danni della "bestia nera" Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6( 2) 7-6( 2) . Grazie al successo ottenuto contro il tennista russo, Sinner ha conquistato il nono titolo in carriera (secondo della categoria, ndr) e terzo stagionale dopo l'evento ATP 250 di Montpellier e il Master 1000 di Toronto.

L'azzurro ha sconfitto per la prima volta Medvedev dopo aver subito sei sconfitte di fila (il russo non perdeva contro un italiano dal torneo di Rotterdam 2018, Andrea Seppi,ndr.) e compiuto un importante passo verso la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

A Sinner mancano infatti 30 punti per unirsi ai tre tennisti già certi di un posto al Torneo dei Maestri: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e lo stesso Medvedev.

La gioia di Jannik Sinner dopo il match point: le immagini

A fine match la felicità di Jannik e del box, composto da coach Simone Vagnozzi, è stata lampante ed evidente come testimoniato dalle parole di Jannik a fine match nella consueta intervista post torneo in un clima molto disteso e sereno:” Grazie per avermi fatto vincere un match, Daniil( ride, ndr) .

Abbiamo avuto tante battaglie in passato, soprattutto quest’anno:grazie per avermi reso un giocatore migliore: mi sono allenato molto per provare a batterti" .

Sinner tornerà in campo già questa settimana al Masters 1000 di Shanghai.

L'altoatesino affronterà all'esordio Marcos Giron. L'americano si è liberato di Daniel Elahi Galan con il netto punteggio di 6-4, 6-2 al primo turno.