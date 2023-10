Atp Shanghai - Polmans squalificato sul match point: Napolitano al main draw

© Fair Use Twitter

E’ incredibile quanto accaduto nel turno di qualificazione del Masters 1000 di Shanghai tra Marc Polmans e il nostro Stefano Napolitano. Una situazione assai particolare che farà sicuramente recriminare il tennista australiano che è passato dall’essere ad un passo dalla vittoria alla squalifica.

Si perché il numero 140 del ranking ha avuto un match point nel tie-break del secondo set, ma ha fallito il gioco di volo a rete, che lo avrebbe portato alla vittoria. Un gesto di pura frustrazione lo ha portato a colpire violentemente la pallina, che per sua sfortuna è andata dritta verso l’arbitro di sedia.

Il giudice di gara non ha potuto fare altro che squalificare immediatamente Polmans e consegnare la vittoria al tennista azzurro, reo comunque di aver combattuto un match ad armi pari e ad aver portato l’avversario a questo gesto di rabbia.

Il video del momento che è costato la squalifica a Marc Polmans e il conseguente ingresso di Napolitano nel main draw di Shanghai.



Napolitano centra dunque, seppur in maniera rocambolesca l’accesso al main draw di Shanghai.

Per lui si tratta della terza volta in carriera nel tabellone principale di un 1000, per la prima volta non agli Internazionali di Roma. Sarà per lui l’occasione anche di vincere per la prima volta un incontro a livello Atp.

Una bella soddisfazione per il tennista di Biella, che a 28 anni, da numero 555 del ranking raggiunge il tabellone principale di uno dei tornei più prestogiosi del circuito. Il campione del Challenger di Ortisei, nel 2016, aveva precedentemente battuto nel primo turno di qualificazioni un altro australiano, Jasika, in due comodi set.