Atp Pechino - Jannik Sinner vomita in campo: che spavento per i fan

Giornata di quarti di finale in quel di Pechino (Cina) per quanto riguarda il torneo di categoria 500 che si sta tenendo nella capitale cinese. Nell’ultimo match di giornata sul campo Diamond si sono sfidati l’italiano Jannik Sinner (testa di serie numero 6) e il bulgaro Grigor Dimitrov.

L’italiano ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4 salvando 2 palle break e chiudendo con un clamoroso 92 per cento di punti vinti con il secondo servizio; il secondo set è stato vinto dal bulgaro con il risultato di 6-3 salvando ben 8 palle break in favore dell’italiano.

Durante il terzo set, Sinner ha brekkato subito l’avversario portandosi rapidamente sul 3-0. Durante il cambio campo il tennista italiano ha vomitato all'interno di un bidone presente vicino alla sua panchina.

Il nativo di San Candido aveva già ammesso all'arrivo in Cina di avere un forte raffreddore. La situazione non è migliorata col passare dei giorni: il talentuoso 22enne si è sentito poco bene nel parziale decisivo, al punto tale da vomitare, probabilmente anche a causa delle condizioni atmosferiche con umidità pari al 70%.

Questo problema ha condizionato la prestazione dell'azzurro, che ha faticato tantissimo nei successivi turni di servizio. Jannik non ha mai mollato e nonostante le evidenti difficoltà ha ottenuto l'importantissima vittoria, brekkando addirittura a zero il bulgaro durante l'ultimo gioco della partita (6-2).

Sinner affronterà domani, martedì 3 ottobre, a partire dalle ore 13:30 italiane il campionissimo spagnolo Carlos Alcaraz, per la terza volta stagionale. Nei precedenti l'iberico ha vinto a Indian Wells, mentre l'altoatesino l'ha spuntata a Miami.

Il vincitore sarà atteso da una finale contro uno tra la seconda principale testa di serie Daniil Medvedev e il tedesco campione a Chengdu e numero 8 del seeding Alexander Zverev.

"At some point I threw up, probably I ate something wrong" https://t.co/Zgx21aLlXX — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) October 2, 2023