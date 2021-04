Sardegna Open - Magico Musetti contro Novak, che tocco del giovane azzurro

Continua l'ottimo momento del giovane tennista azzurro Lorenzo Musetti, reduce da grandi prestazioni tra il torneo Atp 500 di Acapulco ed il Miami Open e che ora ha iniziato, nel migliore dei modi, la stagione sulla terra battuta al Sardegna Open.

La scorsa stagione Musetti arrivò in semifinale in questo torneo ed al primo turno l'azzurro di Carrara ha offerto una prestazione magica per battere in 52 minuti il tennista austriaco Dennis Novak, asfaltato con il risultato di 6-0;6-1.

Gara senza storia che ha visto Musetti realizzare diversi colpi di pregevole fattura e che hanno mostrato a tutti il suo talento. Prossimo turno interessante per l'azzurro che affronta il britannico Daniel Evans, tennista non abituato a questa superficie, ma che rappresenta comunque un ostacolo visto l'ottima classifica e la testa di serie numero uno nel torneo: