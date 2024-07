Olimpiadi Parigi - Finale amarissimo per Paolini: Schmiedlova la elimina dopo 2h30m

Una battaglia durissima di due ore e mezza, dal finale amarissimo e che fa tanto male per l'Italia. Jasmine Paolini si è fermata agli ottavi di finale nel singolare femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Una brutta sconfitta per l'italiana, che non si è espressa ai livelli attesi e ha sprecato tantissime occasioni durante tutto il confronto.

Alla fine Anna Karolina Schmiedlova, nonostante l'evidente stanchezza a livello fisico, ha approfittato degli errori della toscana, riuscendo a spuntarla nel terzo set per 7-5. Jasmine non ha cominciato nel migliore dei modi il match, cedendo la battuta nel terzo game.

Da quel momento, però, l'azzurra è riuscita ad alzare il livello e la velocità dei suoi colpi, trovando i giusti angoli per mettere in difficoltà la slovacca. Recuperato il break di svantaggio, addirittura a zero, la numero 5 del mondo si è portata avanti fino al 5-2 grazie a un secondo break conquistato.

La 28enne non ha saputo chiudere subito il discorso del primo set, tornando a sbagliare tantissimo: questo ha permesso alla sua avversaria di rimontare e raggiungere il 5-5. La fase negativa per Paolini si è prolungata anche nel delicatissimo undicesimo gioco, in cui ha perso il turno di servizio a zero, concedendo alla rivale la possibilità di servire per il parziale.

L'italiana ha avuto due chances per il tie-break ma non è stata in grado di sfruttarle, arrendendosi invece al primo set point. Nel secondo la giocatrice cresciuta a Castelnuovo di Garfagnana è partita forte, molto più centrata rispetto alla fine del primo parziale.

Il break in apertura ha dato ulteriore fiducia all'italiana, che ha controllato molto bene il vantaggio fino al 6-3 che ha portato la battaglia al terzo. Nel set decisivo la tennista azzurra è tornata a rendere decisamente al di sotto dei suoi standard, sbagliando tantissimi colpi da fondo campo, e ha tenuto così pericolosamente aperta la sfida.

Nonostante due turni di battuta strappati a Schmiedlova, sono arrivati nell'immediato due contro-break (2-2). Nei successivi turni in risposta Paolini ha avuto altre quattro opportunità di break, ma stavolta non le ha concretizzate.

La partita si è trasformata col passare dei minuti a una lotta su chi sbagliava meno: Jasmine si è sbloccata e, con grande cuore e orgoglio, ha trovato il guizzo sul 4-4 di brekkare una slovacca sempre più in difficoltà a livello di energie.

Il game che avrebbe potuto regalare la vittoria si è rivelato una sorta di incubo per la toscana, protagonista di 4 errori che hanno riportato in corsa la 29enne di Kosice (5-5). Nonostante gli evidenti problemi di stanchezza, Schmiedlova ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e sfruttato i costanti errori da fondo campo di Paolini, che ha perso sul più bello il servizio (7-5). Eliminazione che fa male per l'atleta italiana, che proverà a rifarsi nel doppio femminile con Sara Errani.