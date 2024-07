Come accaduto agli US Open, prima che diventasse campionessa, e durante la semifinale contro Iga Swiatek al Roland Garros lo scorso 6 giugno, Coco Gauff ha dovuto fare i conti con un'altra crisi di nervi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quello che ai suoi occhi è stato un grave errore del giudice di sedia.

Sull'importante palla break concessa a Donna Vekic nella parte centrale del secondo set, il colpo della croata è terminato nei pressi della riga di fondo ed è arrivata anche la chiamata del giudice di linea mentre Gauff stava per effettuare la sua giocata.

L'arbitro è sceso per controllare il segno e, giudicando la palla buona, ha assegnato direttamente il punto a Vekic ritenendo che Gauff non sia stata influenzata dalla chiamata in questione.

Coco Gauff scoppia in lacrime: "Succede sempre a me.

Mi sento truffata"

Gauff ha subito raggiunto l'arbitro e chiesto l'intervento della Supervisor per protestare. La portabandiera americana è scoppiata in lacrime in preda al nervosismo e ha sfogato la sua frustrazione dicendo: "Succede sempre a me in questo sport.

È la quarto o quinta volta che mi accade quest'anno. Dovete capire che la chiamata ha disturbato il movimento di preparazione al colpo. Non riesco a capire. Non è giusto. Mi sento costantemente truffata in questo sport" .

Gauff ha poi perso la partita dando vita a una delle grandi sorprese del torneo di singolare femminile Olimpico.

Il video pubblicato da Eurosport Italia su Twitter: