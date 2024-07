Olimpiadi Parigi - Jasmine Paolini c'è: ottavi in cassaforte. Swiatek domina

Jasmine Paolini risponde assolutamente presente. La finalista del Roland Garros e di Wimbledon 2024 ha ottenuto la seconda vittoria nel singolare femminile ai giochi olimpici di Parigi, battendo la polacca Magda Linette con il netto punteggio di 6-4, 6-1.

Una bella prestazione quella della toscana che, a differenza dell'esordio in cui aveva faticato nella parte iniziale del match, è partita forte fin dai primi scambi e ha terminato in crescendo la sfida. La 28enne ha trovato e concretizzato una palla break nel quinto game, ma si è fatta sorprendere nel gioco successivo concedendo subito il contro-break all'avversaria.

Un episodio che non ha scosso l'azzurra, brava a riprovarci nel momento cruciale sul 4-4: un game lunghissimo ha permesso alla fine all'italiana di tornare avanti di un break, conquistato alla quinta chance, e di servire con successo per il set (6-4).

Il rendimento di Linette, piuttosto positivo nel primo parziale, è calato pian piano nel corso del secondo set: dall'1-1 un assolo di Paolini ha chiuso completamente i giochi con un parziale di 5-0, con tre break consecutivi.

Ora la testa di serie numero 4 dovrà vedersela con la vincente del confronto tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la slovacca Anna Karolina Schmiedlova.

Swiatek agli ottavi

Iga Swiatek non ha avuto alcun problema a imporsi nei confronti della francese Diane Perry, 59esima del mondo.

La numero uno polacca è partita decisamente rispetto alla gara del debutto in cui è risultata parecchio fallosa: questa volta ha espresso fin da subito il suo gioco e messo una grande pressione sull'avversaria, che non ha saputo tenerle testa. Un doppio 6-1 ha archiviato in un'ora a 14 minuti la pratica: sfiderà adesso la cinese Wang Xiy.