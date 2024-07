Olimpiadi Parigi - Esordio positivo per Paolini, Swiatek molto fallosa ma vince

La prima vittoria olimpico avrà sempre un sapore particolare. Jasmine Paolini ha conquistato il secondo round a Parigi grazie al successo all'esordio nei confronti della rumena Ana Bogdan. Dopo un inizio difficile, l'azzurra si è sciolta e ha iniziato a mostrare il suo livello di tennis che l'ha portata di recente a raggiungere le finali del Roland Garros e di Wimbledon.

7-5, 6-3 in un'ora e 46 minuti: così, la nativa di Castelnuovo di Garfagnana si è potuta lasciare andare a un grande sorriso e ha festeggiato con i fan azzurri presenti sugli spalti il passaggio del turno. La 28enne ha avvertito sicuramente la tensione della partita, il suo primo match olimpico della carriera.

Più sicura e meno contratta la rumena numero 96 del mondo, che ha preso tanta fiducia dopo il break a zero ottenuto nel terzo game. Le difficoltà sono proseguite e l'azzurra ha concesso un secondo break, finendo sotto addirittura per 4-1.

Da quel momento, però, l'italiana ha cominciato a lasciare andare il braccio e a trovare gli angoli e la profondità giusta per mettere in crisi l'avversaria: il primo contro-break ha poi sbloccato definitivamente Jasmine, brava a travolgere negli scambi Bogdan con i suoi colpi più veloci e pesanti.

È stata la 31enne così a entrare in un periodo complicato decisamente prolungato, consentendo a Paolini di prendere anche il comando del set (da 1-4 a 5-4 con un parziale di quattro giochi a zero). La rumena si è salvata nel delicatissimo decimo game, impattando sul 5-5 con un set point annullato.

La toscana ha continuato a spingere ed è riuscita a trovare il break decisivo prima del tie-break (7-5). Inizio di secondo parziale più regolare, con entrambe le giocatrici che sono state in grado di imporsi in battuta.

Jasmine è salita nuovamente in cattedra, continuando a tenere sotto controllo la maggior parte degli scambi. Così, nel quarto game, ha strappato il servizio alla rivale alla seconda opportunità di break costruita.

Paolini è poi abilissima a difendere il vantaggio cancellando una chance del contro-break (4-1). Bogdan è sembrata mollare la presa nel set, finendo sotto 0-40 e rischiando seriamente il doppio break: la rumena però ha recuperato il passivo nel game e cercato di restare aggrappata al risultato.

Per la 31enne sono state pochissime le occasioni in risposta e Paolini ha condotto fino al 6-3 finale.

Swiatek fatica più del previsto

Non è stato un debutto semplice per Iga Swiatek sul Philippe-Chatrier. La numero uno del mondo ha comandato la gran parte della partita, ma sono stati soprattutto i tanti errori gratuiti a permettere a Irina-Camelia Begu di restare visibilmente a contatto.

La polacca ha accelerato in risposta e ottenuto 6-2 il primo set. I problemi non sono però terminati, con Begu che ha sorpreso la favorita all'oro nel singolare femminile nel settimo game e l'ha costretta a inseguire (4-3, diventato subito 5-3 con il turno di servizio difeso dalla rumena).

Nel momento clou, sul 5-4, Begu ha sofferto il momento e non ha potuto evitare il contro-break della giocatrice di Varsavia, che a zero ha ottenuto un altro break, quello decisivo per archiviare la pratica (7-5).