Olimpiadi Parigi - Pioggia di ritiri last minute: Elena Rybakina annuncia il forfait

Non c'è davvero tregua per le Olimpiadi di Parigi a pochissimi giorni dal suo inizio ufficiale. Sono diversi, infatti, i tennisti che stanno annunciando il loro forfait last minute dalla competizione per problemi fisici sorti all'ultimo momento o un recupero non completo da un infortunio rimediato nelle scorse settimane.

La nuova assenza annunciata è quella di Elena Rybakina, la testa di serie numero 3 nel tabellone di singolare femminile, che salterà così il suo ennesimo torneo in questa stagione.

Elena Rybakina has withdrawn from the Olympics.



Very sad to see her missing such a big event.



Hopefully, she has a healthy US swing & a great rest of the season.



❤️‍🩹 pic.twitter.com/UbfDqCnBY0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 25, 2024

"La Federazione tennis del Kazakistan informa con rammarico che la leader della squadra, Elena Rybakina, non potrà partecipare ai giochi olimpici estivi di Parigi a causa del suo stato di salute.

Attualmente Elena soffre di bronchite acuta e i medici le hanno severamente proibito di andare in campo, ma anche di volare alla manifestazione in aereo. La giocatrice ha fatto del suo meglio per prepararsi all'evento di Parigi, ma questo non sarà possibile a causa della sua malattia.

Le auguriamo una pronta guarigione e un felice ritorno in campo. Crediamo in lei e aspettiamo con ansia il suo ritorno agli allenamenti e alle gare" è la nota diffusa in queste ore.

I cambiamenti nei tabelloni

Al posto della kazaka l'australiana Daria Saville ha potuto entrare a far parte del main draw.

Essendo la 25enne tra le migliori 16, la francese Caroline Garcia è stata promossa a 17esima testa di serie. Modifiche anche nel doppio misto, in cui Rybakina era ai nastri di partenza insieme ad Alexander Bublik: a subentrare sono stati gli argentini Nadia Podoroska e Maximo Gonzalez.