Olimpiadi Parigi - Da Paolini e Cocciaretto a Bronzetti: il cammino delle azzurre

Il tabellone delle tre giocatrici italiane impegnate in singolare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

"Non disperiamoci": Panatta commenta il forfait di Jannik Sinner dalle Olimpiadi

Niente Jannik Sinner alle Olimpiadi, scelto il sostituto per l'Italia

Cocciaretto, presente nel lato opposto, se la vedrà con una Diana Shnaider in grande spolvero. La russa ha conquistato il terzo titolo WTA a Budapest lo scorso 21 luglio. Cocciaretto è nell'ottavo della super favorita Iga Swiatek , la regina del Tour.

Chiudono la parte bassa Coco Gauff , Maria Sakkari , Marta Kostyuk e Donna Vekic . Proprio la croata sarà la rivale di Bronzetti, il cui percorso è in netta salita. La nativa di Rimini è nella porzione di Bianca Andreescu e Gauff, portabandiera degli Stati Uniti.

Nell'ottavo di finale di Paolini figurano invece Beatriz Haddad Maia e Katie Boulter ; mentre le maggiori indiziate per spingersi ai quarti sono la testa di serie numero cinque Jessica Pegula e la campionessa in carica di Wimbledon Barbora Krejcikova .

L'azzurra è stata sorteggiata nella parte basse del main draw e affronterà all'esordio Ana Bogdan . Il suo cammino potrebbe subire una forte impennata già al secondo turno, perché ad attenderla c'è Mirra Andreeva : la stessa giocatrice che ha sfidato in semifinale al Roland Garros.

Fabio Fognini show: "Intervista in inglese? No, ci sono tanti italiani a Umago" 1 giorno fa

Lorenzo Sonego: "Chiedo scusa al mio avversario per quello che è successo" 2 giorni fa

Jasmine Paolini , Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti rappresenteranno l'Italia nel tabellone principale del torneo singolare femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo aver raggiunto due finali Slam consecutive al Roland Garros e a Wimbledon , Paolini proverà a sognare anche alle Olimpiadi e tornerà a giocare proprio sui campi che le hanno permesso di prendere parte per la prima volta in carriera all'ultimo atto di un Major.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD