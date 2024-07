Olimpiadi Parigi Draw - Iga Swiatek guida il seeding, Paolini contro Bogdan

Se nel torneo maschile c'è grande curiosità e competizione il torneo femminile olimpico vede un'unica grande favorita. Iga Swiatek su questa superficie ha numeri da leggenda ed è sicuramente la principale candidata all'oro, in Polonia sono in molti a credere che non sfuggirà a questo appuntamento.

La tennista polacca debutterà come testa di serie numero uno contro la rumena Irina Begu ed eventualmente potrebbe beccare la francese Parry o l'argentina Podoroska al secondo turno. Nella parte alta Iga si trova dinanzi a una possibile sfida in semifinale contro lq Rybakina, intriga un possibile Quarto con Danielle Collins.

Tra i match più intriganti di primo turno c'è la sfida tra Osaka e Kerber o quella tra Leylah Fernandez e Karolina Muchova. Bel debutto anche per Coco Gauff che affronterà Ajla Tomljanovic. Tanta curiosità anche per le italiane e in particolare per Jasmine Paolini, testa di serie numero 4 e che si trova il lato opposto della Swiatek.

L'azzurra debutterà contro la tennista rumena Ana Bogdan mentre al secondo turno occhio al possibile turno contro la giovanissima e talentuosa Mirra Andreeva, un inizio di torneo tutt'altro che semplice. Ai Quarti di finale Jasmine dovrebbe affontare una tra la Pegula e la Krejcikova mentre possibile Ottavi contro la brasiliana Haddad Maia.

Curiosità anche per le altre italiane in campo con Elisabetta Cocciaretto che affrontera' al primo turno Diana Shnaider e che dovrebbe beccare Linda Noskova al secondo turno, poi possibile incrocio contro Iga Swiatek.

Con la Paolini anche Lucia Bronzetti si trova nella parte bassa del tabellone e affronterà Donna Vekic al primo turno.