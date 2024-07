Wta Iasi - Italia eliminata: Martina Trevisan e Nuria Brancaccio sconfitte in Romania

Martina Trevisan, sesta testa di serie del tabellone principale, non ha saputo strappare la vittoria nella sfida d'esordio a Iasi, un torneo che è stato promosso in questa nuova stagione, diventando un Wta 250 da un 125.

La 30enne di Firenze si è arresa a Varvara Lepchenko ed è subito uscita di scena. Battaglia senza esclusione di colpi, fin dall'inizio, tra le due mancine: Trevisan ha cominciato nel migliore dei modi salendo fino al 3-1, poi ha faticato a tenere i turni di battuta subendo la rimonta dell'americana fino al 4-3.

La statunitense ha avuto l'opportunità di servire per il set, cedendo però addirittura a zero. A quel punto, l'italiana ha ripreso coraggio e fiducia, aggiudicandosi il parziale per 7-5 con un altro decisivo break.

Il secondo set si è aperto con una pioggia di break: bisogna attendere il settimo game per il primo turno in battuta tenuto dalla numero 74 del ranking mondiale. Gli errori non sono affatto diminuiti e la 30enne è tornata a perdere la battuta, consentendo nuovamente all'avversaria di servire per il set.

Lepchenko questa volta ne ha approfittato, allungando ancora la partita. La toscana non ha inciso al servizio anche nel terzo parziale, perdendo in totale tre volte i turni in battuta: l'americana ha così archiviato la pratica (6-3) dopo oltre tre ore di gioco.

Nuria Brancaccio, dopo essere stata ripescata come lucky loser, è stata sconfitta dalla rumena Jaqueline Cristian (terza principale giocatrice del main draw). Un match dominato per lunghi tratti dalla tennista di casa, abile a portarsi a casa il successo per 6-2, 6-4.

Lunedì tanti match fra Iasi e Praga

In Romania è stata eliminata la testa di serie numero 7 Maria Carle, sconfitta dalla francese Chloe Paquet col punteggio di 6-4, 6-2. Bene invece la russa Elina Avanesjan (una delle sorprese del Roland Garros), che ha concesso appena tre game alla spagnola Leyre Romero Gormaz.

Avanza anche l'ungherese Anna Bondar, battuta la rumena Marie Benoit (6-3, 6-1). Tutte le altre teste di serie sono scese in campo nel Wta 250 di Praga, compresa la principale testa di serie Linda Noskova, vittoriosa nei confronti dell'ucraina Katarina Zavac'ka.

Una delle avversarie per la vittoria finale del torneo, la numero 2 del seeding Katerina Siniakova, ha superato la statunitense Louisa Chirico dopo tre duri set (7-5, 4-6, 6-3). La ceca dovrà prepararsi per l'appuntamento delle Olimpiadi di Parigi 2024, anche in singolare per via della rinuncia dell'ex campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova. Esordio vincente per la polacca Magda Linette, che si è liberata della tedesca Barthel.