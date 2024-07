Wta Palermo - Finale tra Zheng e Muchova. A Newport Michelsen-Giron per il titolo

Olimpiadi a rischio per Holger Rune? Il tennista danese spiega il ritiro ad Amburgo

Kalinskaya, parla coach Tarabini: "Ha una cosa in comune con Jannik Sinner"

Rafael Nadal giocherà gli US Open? Lo spagnolo fa chiarezza sulla sua partecipazione

Nella seconda semifinale Giron si è conquistato il posto in finale battendo 6-4 3-6 6-2, Christopher Eubanks, quarta testa di serie del torneo. La finale tra Michelsen e Giron , entrambi a caccia del loro primo titolo a livello Atp, si terrà domenica 21 luglio a partire dalle 20.30 italiane.

Opelka al rientro dopo due anni fuori dal circuito è stato battuto nettamente col punteggio di 6-2 6-0. Grande soddisfazione per Michelsen che torna in finale un anno dopo a Newport (allora perse da Mannarino) ma anche Opelka può essere soddisfatto del suo rientro nel tour.

Zheng campionessa in carica a Palermo cercherà di difendere il titolo e si è assicurata un posto nella sua seconda finale consecutiva dopo aver sconfitto Diane Parry 7-5, 6-4 in semifinale. La vittoria ha portato la 21enne alla sua seconda finale dell'anno.

