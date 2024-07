Wta Palermo - Avanzano Zheng e Muchova. A Newport quattro americani in semifinale

Continua il cammino di Qinwen Zheng al WTA 250 di Palermo sulla terra battuta. La giocatrice cinese testa di serie numero 1 del torneo siciliano e campionessa in carica, ha eliminato senza nessun problema Jaqueline Cristian che nella giornata di ieri aveva eliminato Lucia Bronzetti, ultima giocatrice italiana che era rimasta in gara.

6-1 6-1 il punteggio per Zheng. Per lei ora c'è la sfida in semifinale contro la testa di serie numero 4 Diane Parry che ha eliminato in un derby tutto francese Chloe Paquet. Nella parte bassa del tabellone successo di Irina Camelia Begu che ha avuto la meglio di Ann Lu col punteggio di 6-3 6-4.

Affronterà in semifinale Karolina Muchova, testa di serie numero 2 del torneo che ha faticato molto per battere Astra Sharma. Successo in due set estremamente lottati e terminati entrambi al tie break. A Budapest, altro torneo WTA 250 sulla terra battuta il quadro delle semifinali prevede le sfide tra la testa di serie numero 1 Diana Shnaider che affronterà Eva Lys e tra Aliaksandra Sasnovich e Anna Karolina Schmiedlova.

Il quadro delle semifinali nei quattro tornei maschili della settimana

Passando in campo maschile a Newport (Atp 250 sull'erba) ci sono in semifinale 4 giocatori americani. Hanno vinto i loro rispettivi quarti di finale Marcos Giron contro l'australiano Alex Bolt col punteggio di 6-4 6-1 e Christopher Eubanks che ha estromesso dal torneo Aleksandar Vukic col punteggio di 6-2 4-6 7-6.

Semifinali a Newport quindi tra Opelka e Michelsen e tra Eubanks e Giron. Analizziamo infine il quadro delle semifinali dei tre tornei che si giocano sulla terra battuta in Europa. All'Atp 500 di Amburgo semifinali Zverev-Martinez e Baez-Fils.

A Bastad semifinali Tirante-Borges e Nadal-Ajdukovic. A Gstaad infine semifinali Tsitsipas-Berrettini e Struff-Halys. L'incontro tra il tennista italiano e Stefanos Tsitsipas è programmato come seconda semifinale e si giocherà non prima delle 13.30.