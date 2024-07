Wta Palermo - Stop per black out e poi è notte pure in campo: fuori Trevisan e Errani

Giornata con forte ritardo negli incontri al torneo WTA 250 di Palermo. C'è stato un black out in serata in tutta la zona del circolo e nel momento in cui le luci artificiali avrebbero dovuto sostituire la luce naturale c'è stata una interruzione durata più di un'ora.

Ad esser stato interrotto è stato il match di Martina Trevisan contro Aranxta Rux. La tennista italiana aveva vinto il primo set al tie break, nel secondo parziale il punteggio era di 5-4 e servizio per la tennista olandese quando le due giocatrici sono state inviate negli spogliatoi.

Alla ripresa del gioco quando è tornata la corrente elettrica, Rux ha chiuso il secondo set e ha preso il largo nel terzo set eliminando Trevisan: punteggio finale 6-7 6-4 6-2. Era molto atteso l'incontro tra la testa di serie numero 1 del torneo Qinwen Zheng e Sara Errani.

Non c'è stata di fatto partita con la giocatrice cinese che ha dominato e ha vinto sulla compagna di doppio di Jasmine Paolini col punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un'ora di gioco. La tennista cinese ha fatto subito corsa di testa involandosi sul 5-2 e chiudendo il primo set 6-3.

Break per la cinese anche nel terzo gioco del secondo set e chiusura 6-2.

Ad Amburgo avanza Holger Rune, Pellegrino eliminato a Bastad

Nel torneo Atp 500 di Amburgo era la giornata dell'esordio di Holger Rune al rientro in un torneo dopo la sconfitta contro Novak Djokovic a Wimbledon.

Rune seconda testa di serie ad Amburgo, ha avuto un buon esordio e ha sconfitto 6-4 6-4 l'ungherese Fabian Marozsan. Al torneo Atp 250 di Bastad eliminato Andrea Pellegrino. Il tennista italiano - entrato in tabellone come lucky loser - è stato battuto dal portoghese Nuno Borges col punteggio di 6-2 7-6.

Qualche rimpianto sul secondo set per Pellegrino che dopo aver perso nettamente il primo parziale si era portato 4-0. Ma Borges è rientrato, ha annullato un set point all'azzurro e ha chiuso al tie break.