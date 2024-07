La prossima settimana tornerà uno dei classici appuntamenti del Tour WTA, che farà tappa al Palermo Ladies Open. Lo scorso anno a conquistare il titolo è stata Qinwen Zheng battendo nell'ultimo atto del torneo Jasmine Paolini.

Risultato che ha portato fortuna ad entrambe nel corso di questa stagione, perché sia l'italiana che la cinese hanno raggiunto nel 2024 per la prima volta in carriera la finale in un torneo del Grande Slam. Zheng si è arresa ad Aryna Sabalenka agli Australian Open; mentre Paolini ha perso contro Iga Swiatek al Roland Garros e Barbora Krejcikova a Wimbledon.

Solo la campionessa in carica sarà presente a Palermo per provare a difendere il titolo. Tre le italiane nel main draw in attesa delle qualificazioni: Sara Errani, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan.

Wta Palermo - Draw: Zheng difende il titolo.

In campo Errani, Bronzetti e Trevisan

Proprio Errani sarà la prima avversaria di Zheng. L'azzurra non è stata particolarmente fortunata e dovrà superare subito un grande ostacolo con la speranza di raggiungere una tra Petra Martic ed Emiliana Arango.

Nella stessa parte di tabellone figura Bronzetti, alle prese con Elsa Jacquemot. Il cammino della 25enne di Rimini potrebbe incrociarsi con quella della numero uno del seeding Zheng ai quarti di finale. Trevisan, invece, se la vedrà con Arantxa Rus.

In campo anche Karolina Muchova e, grazie a una preziosa wild card, Ajla Tomljanovic.

Il tabellone principale del torneo WTA 250 di Palermo