Da Francesca Schiavone a Jasmine Paolini: ecco tutte le italiane nelle finali Slam

La storica doppietta di Jasmine Paolini che è in finale Slam a Wimbledon dopo essere stata in finale al Roland Garros dà l'occasione di ripercorrere tutte le italiane che sono state in una finale Slam nel singolare femminile.

La prima storica finale Slam di un'italiana è stata quella di Francesca Schiavone che ha vinto il Roland Garros 2010 battendo in finale l'australiana Samantha Stosur col punteggio di 6-4 7-6. Se Paolini ha fatto due finali in due Slam di fila – fatto mai avvenuto per una tennista italiana – Francesca Schiavone riuscì nell'impresa di centrare la finale del Roland Garros anche l'anno successivo, nel 2011, dove venne però sconfitta dalla cinese Li Na 6-4 7-6.

Anche nel 2012 ci fu una presenza italiana nella finale del Roland Garros. Si è trattato in questo caso di Sara Errani, attuale compagna di doppio di Jasmine Paolini, che è stata nettamente sconfitta da Maria Sharapova 6-3 6-2.

Us Open 2015, la storica finale tutta italiana tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci

Una delle giornate indimenticabili del tennis italiano è stata quella della finale dello Us Open 2015. Una finale tutta italiana che vide opposte Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

Il derby azzurro in finale venne vinto da Flavia Pennetta 7-6 6-2. Di quello Slam si ricorda anche il successo di Roberta Vicini in semifinale su Serena Williams che ha stoppato la corsa della tennista americana verso il Grande Slam.

E poi c'è il 2024 incredibile di Jasmine Paolini che è arrivata in finale in due Slam consecutivi. E' stata sconfitta qualche settimana a Parigi dalla regina del Roland Garros Iga Swiatek 6-2 6-1 ed ora prova a dare l'assalto al titolo di Wimbledon nella finale contro Barbora Krejcikova.