Numeri pazzeschi per Jasmine Paolini: l'azzurra sulle orme di quattro leggende

Jasmine Paolini è in finale a Wimbledon. L’azzurra è arrivata dove nessun’altra nella storia del tennis italiano era riuscita. Un traguardo conquistata con le unghie e con i denti, andando anche contro i pronostici.

L’azzurra nella giornata di ieri ha battuto Donna Vekic e ha staccato il pass per una finale storica. Dopo essere arrivata in finale, purtroppo persa al Roland Garros qualche mese fa, la tennista toscana l’ha rifatto e si giocherà sabato un match importantissimo, che potrebbe proiettarla nell’olimpo del tennis tricolore.

Ad aspettarla ci sarà Barbora Krejcikova. Mai nessuna tennista azzurra si era spinta così in avanti sui campi dell’All England Club. Ma non è finita qui. La stagione di Jasmine è assolutamente sensazionale.

15 vittorie nei primi tre Majors dell’anno è un’impresa mai raggiunta da nessun italiana nell’era Open, così come giocare una finale Wta nella stessa stagione sul cemento terra battuta e erba.

Ma c’è un’altra statistica a livello globale, che rende merito alla bravura di Paolini.

1 - Jasmine Paolini is the first Italian female player in the Open Era ...



Wimbledon final✅

GS finals at different events (RG, #Wimbledon )✅

15 wins in the first 3 Majors of the year✅

WTA finals on hard, clay and grass in a season✅



Greedy.@wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/zoNf6qufwH — OptaAce (@OptaAce) July 11, 2024