Elina Svitolina in lacrime dopo la vittoria: “Giorni difficili per l’Ucraina”

Una bellissima vittoria dal sapore totalmente amaro. È stata una giornata piuttosto contrastante per la tennista ucraina Elina Svitolina. La 29enne, che difende la semifinale conquistata lo scorso anno a Wimbledon, ha dominato il suo ottavo contro la cinese Xinyu Wang, imponendosi col netto punteggio di 6-2 6-1 in 55 minuti di partita.

L’ucraina, ha giocato l’intero match con la mente da un’altra parte. Molto vicina e sensibile alla situazione drammatica che sta avvenendo nel suo paese, a fine partita Svitolina non è riuscita a trattenere le lacrime per l’ennesima strage di civili verificatasi in queste ore in Ucraina.

La tennista è scesa in campo con un fiocco nero per ricordare le vittime e i feriti dei bombardamenti che hanno colpito un ospedale pediatrico di Kiev. Il passaggio ai quarti è dunque passato in secondo piano, con la 29enne di Odessa che ha commosso il pubblico presente.

Le parole di Elina Svitolina

La moglie di Monfils, che ai quarti affronterà la kazaka Elena Rybakina è scoppiata a piangere durante il suo discorso post-partita: "Da parte mia è stata una buona prestazione, ma oggi è una giornata veramente tremenda per le persone ucraine.

Non è stato facile concentrarsi sulla partita, fin dal mattino è stato difficile leggere le notizie e andare in campo è stato estremamente difficile" ha dichiarato l’attuale numero 21 del ranking Wta, con il pubblico del campo due che le ha riservato un lungo applauso.

La tennista ucraina ha da sempre condannato l’invasione russa del suo Paese, esprimendo un’opinione netta contro le stragi di civili che si verificano giornalmente ormai da due anni. In segno di protesta, dall’inizio del conflitto, Svitolina si rifiuta di stringere la mano a fine partita alle avversarie russe e bielorusse.