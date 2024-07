Jasmine Paolini nella storia: è la prima italiana a riuscirci

Non chiamatela più sorpresa. Jasmine Paolini impersona la tennista italiana per eccellenza: fisico minuto, determinazione da vendere, capacità di non mollare e una maturazione tennistica tardiva. Dopo anni poveri di gioie per il tennis femminile italiano, la toscana è arrivata come un fulmine a ciel sereno, raccogliendo l’eredità delle Big four che hanno fatto grande l’Italia nei primi anni ’10.

Jasmine ha imparato dalle connazionali, affiancata in doppio da Sara Errani, e guardando ai successi di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Un’allieva modello, nella quale testa è scattata nell’ultimo anno l’idea di poter ottenere le stesse soddisfazioni, lottando su tutte le superfici.

Probabilmente però Jasmine non poteva immaginare addirittura di poter superare le proprie mentori. Col successo al terzo turno di Wimbledon contro Bianca Andreescu, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana è diventata la prima tennista azzurra nell'Era Open a raggiungere gli ottavi di finale in ciascuno dei primi tre eventi del Grande Slam femminile in una stagione.

Dopo gli ottavi dello Slam australiano e la finale raggiunta a Parigi, l’attuale numero sette del mondo ha dimostrato di essere competitiva anche su erba, spingendosi fino in semifinale a Eastbourne e staccando il pass per gli ottavi di finale all’All England Club, senza concedere neanche un set.

Un risultato storico per Paolini, che vede sempre più vicina la quinta piazza del ranking Wta, distante 207 punti.

Le parole di Jasmine Paolini

Agli ottavi di finale l’azzurra affronterà Madison Keys, che nell’ultimo precedente si è imposta nettamente.

"L’ultima volta che l’ho affrontata a Dubai ho fatto due game. E’ una giocatrice aggressiva, ha un gran servizio ed è certamente una delle più grandi colpitrici del tour. Ho palleggiato con lei a Eastbourne e conosco il suo valore.

Spero di riuscire a far meglio dell’ultima volta. Inutile dire che sarà importante servire bene e rispondere altrettanto bene" ha commentato in conferenza stampa la numero uno d’Italia.