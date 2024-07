Wimbledon perde una delle sue stelle: Aryna Sabalenka si ritira dal torneo

Era nell’aria già da alcuni giorni, ma ora è arrivata l’ufficialità, direttamente dalla diretta interessata. Aryna Sabalenka salta Wimbledon, Slam che l’avrebbe vista come una delle indiziate al titolo finale, se non la favorita numero uno.

L’infortunio alla spalla rimediato nel corso del match contro Anna Kalinskaya al WTA 500 di Berlino non è stato purtroppo risolto in tempo per poter partecipare ai Championships di Londra.

🚨 ULTIM'ORA



Ho provato in tutti i modi a prepararmi, ma purtroppo la mia spalla non ha collaborato.

Queste le parole della bielorussa affidate ai suoi social per annunciare il doloroso forfait: “Ho una cosa da dirvi.Oggi mi sono spinta al limite per fare del mio meglio, ma la mia squadra mi ha spiegato che giocare avrebbe solo peggiorato le cose. Questo torneo significa molto per me e prometto che l'anno prossimo tornerò più forte che mai", ha scritto.

Al suo posto, nella parte bassa del tabellone subentrerà Erika Andreeva, come lucky loser.

Un infortunio specifico e raro, afferma Sabalenka

La due volte semifinalista sui campi dell'All England Club aveva confidato la particolarità dell'infortunio: "Non sono al 100% .

Si tratta di un infortunio alla spalla. È davvero un infortunio specifico e raro. Probabilmente sono solo la seconda o la terza tennista che ha subito un infortunio simile. È molto frustrante. La cosa più fastidiosa è che posso fare qualsiasi cosa, posso allenarmi, posso colpire da fondo campo, ma ho difficoltà a servire.

Non mi sento come se fossi infortunata - posso anche sollevare pesi - ma se mi chiedi di servire provo dolore" , ha detto Sabalenka durante il Media Day e nelle parole riportate dal sito ufficiale della WTA.