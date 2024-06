Wta Eastbourne - Daria Kasatkina si impone su Fernandez. Shnaider vince a Bad Homburg

È il terzo titolo in un Wta 500, il primo in assoluto su erba. Daria Kasatkina è tornata a vincere nel circuito maggiore a distanza di quasi due anni da quella doppietta di successi ottenuta a San Jose e in Canada a Granby (rispettivamente a inizio e metà agosto 2022).

Per la giocatrice russa è una bella iniezione di fiducia in vista dell'imminente inizio di Wimbledon, il terzo Slam della stagione. Dopo aver battuto in rimonta in semifinale l'italiana Jasmine Paolini, la 27enne è riuscita a imporsi in due set su Leylah Fernandez, che si sta comportando molto bene quest'anno su questa superficie.

La canadese ci ha provato ma ha dovuto rinviare l'appuntamento con il primo trofeo su un campo differente dal cemento. La 21enne di Montreal ha perso il servizio in apertura di match ed è stata così costretta a rincorrere nel punteggio.

Kasatkina ha approfittato della situazione, dovendo annullare palle break solamente in un lunghissimo sesto game. Un altro break ha poi consegnato il parziale alla nativa di Togliatti, abile a essere ancora aggressiva in risposta e a sfruttare le occasioni.

Secondo set dai due volti: dopo un primo allungo della russa, Fernandez ha reagito e preso coraggio con due break di fila (4-3) ma sul più bello è andata nuovamente in difficoltà e ha ceduto per 6-4.

A Bad Homburg vince Diana Shnaider

Diana Shnaider ha conquistato il titolo nell'altro Wta 500 in programma questa settimana sull'erba a Bad Homburg, in Germania.

Il secondo trofeo messo in bacheca quest'anno per la russa, dopo la vittoria a febbraio in Thailandia. In due ore e 13 minuti di battaglia, la tennista 20enne ha saputo alla fine avere la meglio della numero 49 al mondo Donna Vekic. 6-3, 2-6, 6-3 il punteggio finale che ha regalato una bella affermazione per Shnaider.