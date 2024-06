Wta Eastbourne - Paolini cede solo nel terzo set a Kasatkina. In finale Fernandez

L'erba non è sicuramente la sua superficie preferita ma in questo 2024 sempre più magico ha saputo regalarsi una semifinale nel Wta 500 di Eastbourne. Una settimana molto positiva per Jasmine Paolini in vista di Wimbledon: la toscana si è arresa in semifinale nel torneo inglese per mano di Daria Kasatkina dopo una battaglia di due ore e 18 minuti.

L'italiana ha subito perso il servizio in apertura ma ha reagito con un rapido contro-break. Dal 2-2, la 28enne è riuscita a strappare altre due volte la battuta all'avversaria e si è imposta col punteggio di 6-3 nel primo set.

Il vento non è sembrato dare fastidio al gioco di Jasmine, che è nuovamente tornata all'attacco per ottenere un break di vantaggio anche nel secondo parziale. La russa ha cancellato ben due chance, poi nel sesto game non ha approfittato di una situazione di 0-40 in risposta (4 le palle break annullate dall'azzurra).

A rompere l'equilibrio ci è riuscita Kasatkina proprio nel momento prima del tie-break: Paolini è andata in difficoltà e, sotto 15-40, si è arresa al secondo set point. La risposta della numero 7 al mondo non si è fatta però attendere: nel terzo decisivo, un break in apertura ha portato la nativa di Castelnuovo di Garfagnana a condurre.

La 27enne ha recuperato lo svantaggio e ha concesso un altro solo game in totale, conquistando il parziale per 6-3 anche con un break a zero. Niente back-to-back per Madison Keys dopo la vittoria del titolo nel 2023: la statunitense si è dovuta fermare in semifinale e cedere alla canadese Leylah Fernandez, che si sta ben comportando sull'erba in questa stagione.

Tutti i set si sono conclusi col punteggio di 6-3, con l'ex finalista degli Us Open che ha conquistato il primo e il terzo decisivo, battendo così la campionessa in carica.