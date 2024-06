Wta Eastbourne - Jasmine Paolini stupisce anche sull'erba: l'italiana è in semifinale

"So che non sarà come qualche mese fa al Roland Garros, quindi non mi aspetto nulla. Il campo in erba è sempre interessante: ci sono giorni in cui mi viene da piangere e altri in cui mi diverto". Con queste parole Jasmine Paolini aveva dato inizio alla sua stagione su una superficie poco congeniale.

L'italiana numero 7 al mondo, senza alcun tipo di pressione, ha vinto all'esordio nel Wta 250 di Eastbourne grazie al ritiro di Elise Mertens dopo sette game e ha poi battuto a sorpresa Katie Boulter (specialista sull'erba e già vincitrice a Nottingham quest'anno) per assicurarsi un posto nelle semifinali.

La sfida è stata condizionata pesantemente dal vento, che ha disturbato e non poco la giocatrice britannica soprattutto nel primo set. La 28enne toscana ha cominciato fin da subito a esprimere il suo gioco e, dall'1-1, ha ottenuto 5 game consecutivi per aggiudicarsi con grande autorità il parziale inaugurale col punteggio di 6-1.

Piuttosto a sorpresa rispetto alla vigilia, considerando l'appena seconda partita ufficiale sull'erba per l'azzurra, l'inglese ha dovuto rincorrere e nel secondo si è ritrovata nuovamente sotto di un break, ceduto al termine di un turno in battuta davvero complicata e con pochissime prime.

Poi, è stata Paolini ad andare in difficoltà con il vento e il match è tornato in equilibrio (4-4). Boulter ha cancellato una palla break ai vantaggi, sul 5-5, e ha spinto la nativa di Castelnuovo di Garfagnana al tie-break.

Con estrema solidità Jasmine ha messo alle strette la sua avversaria e si è imposta per 7-0. Una vittoria splendida e quasi inattesa per Paolini, che continua a vivere momenti magici in questa stagione 2024. La tennista italiana dovrà ora vedersela con la russa Daria Kasatkina o l'altra britannica Emma Raducanu, ex campionessa degli Us Open.