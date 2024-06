Garbine Muguruza è la nuova la direttrice delle Wta Finals di Riyad per tre anni

Garbine Muguruza è la nuova direttrice delle Atp Finals di Riyad. La WTA ha annunciato che l'ex numero 1 del mondo ricoprirà il ruolo di direttrice del torneo che si svolgerà da questa edizione in Arabia Saudita.

L'ex tennista spagnola, classe 1993, diventa la prima ex giocatrice a guidare l'evento che ha vinto nel 2021. A partire dall'edizione di quest'anno, che si svolgerà dal 2 al 9 novembre e vedrà protagoniste le migliori otto giocatrici di singolare e le migliori otto coppie di doppio, Muguruza "lavorerà con la WTA, la Federazione tennistica saudita e il Ministero dello Sport per supervisionare pianificazione strategica e realizzazione dell’evento per il prossimo triennio (2024-26)".

Garbine Muguruza alla guida delle Wta Finals: "Mi sento molto privilegiata"

"Mi sento molto privilegiata – ha detto Muguruza - di poter contribuire al futuro di questo grande sport come direttore delle finali WTA a Riyad.

So quanto sia speciale questo evento per i nostri migliori giocatori e ho anche visto il suo potenziale per ispirare le comunità di tutto il mondo. Sono entusiasta di lavorare con una grande squadra per presentare una vetrina per il tennis femminile che non solo fa crescere il gioco, ma incoraggia tutti i fan e soprattutto le ragazze e le donne a perseguire i propri sogni".

Durante la sua carriera da giocatrice, Muguruza si è qualificata per le finali WTA in quattro occasioni, conquistando il titolo a Guadalajara, in Messico nel 2021. L'ex tennista iberica ha vinto anche due tornei del Grande Slam: Roland-Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017 anno nel quale è stata anche numero 1 del mondo.

Steve Simon, presidente e ceo della Wta ha detto: "So che Muguruza avrà a cuore gli interessi delle nostre giocatrici. E' perfetta per questo ruolo, fondamentale in quelle che crediamo saranno emozionanti edizioni delle WTA Finals".