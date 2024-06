Jasmine Paolini avrebbe sicuramente voluto ottenere in maniera diversa il primo successo sull'erba nel circuito maggiore, ma avrà comunque l'opportunità di giocare almeno un'altra partita al WTA 500 di Eastbourne.

La giocatrice azzurra ha staccato il pass per i quarti di finale beneficiando del ritiro di Elise Mertens sul 5-2; un ritiro arrivato dopo 33 minuti di gioco. Paolini ha comunque mostrato la volontà di proporre un tennis aggressivo anche su questa superficie per provare a incidere sin dalle prime fasi dello scambio.

Atp/Wta Eastbourne - Jasmine Paolini e Flavio Cobolli ai quarti di finale

La 28enne ha gestito piuttosto bene i suoi turni di battuta e brekkato la belga sul 3-2 vincendo il duello sulla diagonale del dritto. Mertens ha chiesto il medical time out per un problema non identificato e, al termine di un breve colloquio con lo staff medico del torneo, deciso di alzare bandiera bianca pensando anche a Wimbledon.

Per Paolini, domani pomeriggio, ci sarà un vero e proprio test: affronterà infatti Katie Boulter, brava a battere Jelena Ostapenko 6-4, 7-5. La partita di giornata non ha deluso le aspettative. Emma Raducanu e Jessica Pegula si sono date battaglia sul Campo Centrale e ci ha pensato la britannica a trionfare 4-6, 7-6( 6) , 7-5 cancellando un match point nel secondo set.

A Bad Homburg continua a vincere Caroline Wozniacki: la danese ha inflitto un sonoro 6-2, 6-4 a Veronika Kudermetova. Fuori la testa di serie numero due Liudmila Samsonova contro Katerina Siniakova. Primo quarto di finale in carriera sull'erba per Flavio Cobolli.

A Eastbourne, l'italiano ha sconfitto in rimonta 4-6, 6-3, 6-4 il lucky loser Giles Hussey e raggiunto la wild card Billy Harris. In vantaggio nel set inaugurale, Cobolli ha smarrito improvvisamente la via e ceduto la battuta in due circostanze consecutive a partire dal 4-2.

Non sono mancati i problemi anche nel secondo parziale, ma Cobolli li ha risolti salvandosi due volte sul 3-3 e sorprendendo il britannico in risposta sul 4-3. Nel set decisivo, infine, il 22enne ha sistemato il servizio e si è fatto bastare il fondamentale break siglato nel quinto game.

Da segnalare le vittorie di Miomir Kecmanovic e Juncheng Shang ai danni di Sebastian Baez ed Emil Ruusuvuori. Altro brutto ko per Alexander Bublik che ha ceduto con un doppio 4-6 a un ottimo Aleksandar Vukic.