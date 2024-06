È stata una settimana incredibile quella vissuta da Jessica Pegula a Berlino. La giocatrice americana è tornata in campo a 's-Hertogenbosch dopo aver trascorso due mesi ai box a causa dell'infortunio al collo.

In Olanda si è fermata al secondo turno perdendo contro la numero 400 del mondo Aleksandra Krunic, ma in Germania si è presa la sua personale rivincita conquistando il quarto titolo in carriera, il primo sull'erba.

Pegula è scesa in campo intorno alle 12:00 per completare la semifinale contro la connazionale Coco Gauff, terminata 7-5, 7-6( 2) . Nell'ultimo atto del , la statunitense ha completato il capolavoro annullando ben cinque match point ad Anna Kalinskaya e imponendosi ( 0) 6-7, 6-4, 7-6( 3) .

Wta Berlino - Pegula salva cinque match point contro Kalinskaya e conquista il titolo

Tre volte sotto di un break, la russa non ha mai mollato ed è riuscita a vincere in maniera incredibile un primo set in cui ha sofferto tantissimo imponendosi 7-0 al tie-break.

Pegula non ha commesso lo stesso errore due volte e, nel secondo parziale, ha beffato nuovamente in risposta la rivale sul 3-3 proprio dopo aver subito il contro break nel game precedente. Il set decisivo ha visto Pegula offrire quattro match point sul 4-5 e uno sul 5-6.

In tre occasioni, Kalinskaya le ha dato una grande mano affossando in rete due dritti e un rovescio; nelle altre, invece, Pegula ha servito bene. La fiducia acquisita superando questi due momenti le ha infine permesso di giocare con ancora più coraggio il tie-break della vittoria.

Anche Yulia Putintseva ha vinto il primo titolo sull'erba al WTA 250 di Birmingham battendo Ajla Tomljanovic 6-1, 7-6( 8) . Tanti i rimpianti per l'australiana che nel secondo parziale ha provato a invertire la rotta e si è guadagnata due set point. Il primo quando ha servito sul 5-4 e il secondo nel tie-break che ha chiuso definitivamente i giochi.