Wta Berlino - Zheng col record di ace elimina Osaka. A Birmingham fuori Wozniacki

Zazzaroni netto: "Alcaraz ha qualcosa in più di Jannik Sinner, è un vero fuoriclasse"

Nel primo parziale ha annullato un set point prima di imporsi 9-7 e anche nel secondo set ha fatto la differenza al momento decisivo vincendo il tie break sette punti a due. La partita d'esordio di Matteo Berrettini contro Alex Michelsen è stata rinviata per maltempo alla giornata di domani.

A Halle, Atp 500 maschile, infine nell'ultimo match di giornata sul campo centrale Stefanos Tsitsipas si è imposto sul tedesco Henri Squire in due tie break. 7-6 7-6 il punteggio per il giocatore greco all'esordio stagionale su erba.

6-4, 6-1 il punteggio nel primo turno del torneo Wta 250 di Birmingham . Barbora Kreijcikova ha superato in due set Daria Saville. Fuori Karolina Pliskova eliminata da Caroline Dolehide. Ritiro dopo un set perso per Katie Boulter contro Anhelina Kalinina.

La testa di serie numero 5 Elise Mertens ha impiegato poco più di un'ora e mezza per porre fine al ritorno di Caroline Wozniacki sull'erba.

Si tratta della seconda vittoria stagionale di Zheng contro Osaka dopo il successo a Roma. Nelle altre partite Vekic ha eliminato Niemeier in due set mentre Alexandrova ha superato 6-4 6-4 la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

