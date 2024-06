Wta Birmingham - Belle vittorie per Bronzetti e Cocciaretto. Sonego avanza ad Halle

Un astuto Lorenzo Sonego si è regalato la qualificazione al secondo turno del competitivo Atp 500 di Halle, lanciando indirettamente la sfida ad Alexander Zverev (che lo incrocerà se dovesse vincere all'esordio con il connazionale Otte).

Al torinese sono stati sufficienti due tie-break, giocati bene soprattutto durante alcuni momenti di grande difficoltà in cui l'avversario poteva prendere il sopravvento, per domare il serbo Miomir Kecmanovic in due ore di match.

A inizio partita il 29enne si è dimostrato solido al servizio: l'unico pericolo lo ha corso sul 5-5, salvando una palla break prima di mantenere la battuta e raggiungere così il tie-break. L'azzurro ha giocato meglio i punti più importanti e al secondo set point si è portato a casa il parziale inaugurale.

Sonego si è confermato solidissimo al servizio anche nel secondo set: sono state per lui le uniche opportunità di break nel game di apertura e sul 4-4. Il numero 57 del mondo si è reso protagonista di una grande rimonta nel tie-break, quando un terzo parziale sembrava inevitabile: sotto 2-5, Lorenzo ha recuperato tutto lo svantaggio, non perdendo più uno scambio fino al 7-5 finale.

Wta Birmingham - Italiane protagoniste

Un lunedì finora positivo per l'Italia, che può godersi le splendide vittorie di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto al '250' di Birmingham. Quest'ultima è stata capace di estromettere dal main draw la testa di serie numero uno Jelena Ostapenko (13esima del ranking Wta).

Un doppio 6-3 in un'ora e 42 minuti ha consentito all'azzurra di ottenere un'affermazione significativa sull'erba inglese. Sotto 3-2 nel primo set, la marchigiana ha messo il turbo e non ha concesso più game alla lettone fino al 6-3.

Nel secondo parziale Cocciaretto ha trovato la via del break nel sesto game (4-2) ed è stata brava a non farsi sorprendere dalla piccola sospensione per pioggia: ha cancellato ben cinque palle del contro-break e al settimo match point ha potuto alzare le braccia al cielo.

Al prossimo turno troverà la statunitense Sloane Stephens. Gran successo anche per Bronzetti, che si è ritrovata sotto di un set (6-2) ma non si è mai data per vinta. La 25enne di Rimini ha così inizio alla rimonta ai danni della polacca Magdalena Frech in oltre due ore di battaglia. L'italiana si è aggiudicata per 6-3, 6-4 i successivi parziali ed è avanzata al secondo round.