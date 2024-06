Wta Nottingham - Boulter difende il titolo. A 's-Hertogenbosch trionfa Samsonova

È stata una settimana intensa ma soddisfacente quella trascorsa da Katie Boulter a Nottingham. La pioggia ha messo a dura prova i nervi di tutte le giocatrice in gara al Rothesay Open. Basti pensare al fatto che oggi le protagoniste delle fasi finali del torneo abbiano dovuto fronteggiare un doppio impegno.

La britannica ha completato la rimonta ai danni della connazionale Emma Raducanu e poi difeso il titolo superando nell'ultimo atto dell'evento WTA 250 Karolina Pliskova con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.

Wta Nottingham - Boulter batte Pliskova e difende il titolo.

A 's-Hertogenbosch trionfa Samsonova

Boulter è partita bene e brekkato la sua rivale nel game che ha inaugurato la sfida. Qualcosa, però, ha iniziato a incrinarsi dal 3-4: la 27enne ha ceduto la battuta due volte di fila e permesso a una sveglia Pliskova di portarsi sull'1-0.

La musica è cambiata nel secondo set, perché Boulter ha alzato di nuovo il rendimento al servizio e attribuito un enorme peso al break siglato sull'1-1. Nella terza frazione di gioco, la britannica ha lanciato un chiaro messaggio guadagnando rapidamente il 5-1 e mettendo una distanza troppa ampia tra sé e la sua avversaria.

Anche quella di Liudmila Samsonova si è rivelata una bellissima giornata. La russa è riuscita a non pensare ai match point sprecati ieri pomeriggio ed è tornata in campo con la giusta mentalità nella seconda parte della complicata semifinale con Ekaterina Alexandrova.

Lo stesso ha fatto nella finale chiusa in rimonta 4-6, 6-3, 7-5 contro Bianca Andreescu, tornata in questa fase di un torneo due anni dopo. Samsonova ha aggiunto in bacheca il quinto titolo in carriera, il secondo sull'erba.

Sotto di un set, la 25enne si è portata sul 3-0 nel secondo parziale e ha fermato la canadese proprio a pochi istanti dal pesante contro break. Il set decisivo è stato una vera battaglia, che Samsonova ha portato a casa al fotofinish grazie all'ottimo game in risposta disputato sul 5-5.