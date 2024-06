Roland Garros - Prima volta ai Quarti, Paolini vince in rimonta. Ok Rybakina

Per certi versi la sua vittoria ha ricordato quella di Jannik Sinner ieri sera. Jasmine Paolini ha vinto in rimonta dopo un inizio quasi shock contro la russa Avanesyan e ottiene così per la prima volta in carriera il pass per i Quarti di finale del Roland Garros.

Il match termina in meno di due ore di gioco con il risultato di 4-6;6-0;6-1. C'è partita solo nel primo set dove una fallosa Jasmine ha tante difficoltà e va subito sotto 4-0. Prova a rimontare ma è costretta a lasciare il primo set per poi chiudere successivamente e facilmente dopo la pratica.

Partenza a rilento dell'azzurra che commette qualche di troppo, soprattutto di rovescio e regala subito il break nel primo game alla Avanesyan. La Top 20 non riesce a trovare i colpi e soffre l'aggressività della russa.

Avanti subito 4 a 0 con doppio break e tanti errori per Jasmine. Avanesyan gioca molto profonda e con grande coraggio, la Paolini soffre e si nota. Ogni game sembra una sofferenza contro l'insidiosa avversaria. Sul 4 a 1 Jasmine ha una palla break per ridurre le distanze ma manda un semplice drittio in corridoio.

Alla fine però l'azzurra ottiene il break che accorcia le distanze. Sul 5 a 2 la russa ha due set point al servizio ma Jasmine reagisce alla grande e annulla uno dei due break. Il secondo set Jasmine reagisce alla grande e riesce subito a cambiare ritmo e disorientare l'avversaria a cui lascia le briciole e rifila un clamoroso 6-0 per pareggiare i conti.

Il match termina praticamente con Jasmine che controlla senza problemi e dopo un piccolo spavento per un piccolo break concesso nel primo game rifila altri sei game chiudendo così la pratica. Nel prossimo turno Jasmine affronterà ai Quarti Elena Rybakina, tennista che vince anche più facilmente del previsto contro la Svitolina, sfida senza storia e chiusa in poco tempo in due det. Grande soddisfazione comunque per la Paolini che si assicura un big match per i Quarti di finale.