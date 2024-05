Chi vincerà il Roland Garros femminile? I bookmakers hanno pochi dubbi: ecco le quote

Chi vincerà il Roland Garros 2024 al femminile? Se in campo maschile le quote sembrano essere molto più equilibrate, al femminile c'è una chiara favorita e diverse giocatrici che partono in seconda fila.

I successi in serie nei Wta 1000 di Madrid e Roma fanno sì che la numero 1 del mondo e già tre volte campionessa al Roland Garros Iga Swiatek sia considerata la grande favorita del torneo. Analizziamo i dati di quattro diverse agenzie di scommesse sulla vincitrice del torneo per vedere come fotografano la situazione a pochi giorni dal via del torneo che scatterà domenica prossima.

Per la nota agenzia internazionale William Hill Iga Swiatek è la grande favorita. Il suo successo viene pagato 1,72. Per chi fosse meno pratico di scommesse di fatto se si giocano 10 euro sul successo della polacca a Parigi in caso di sua vittoria se ne vincono complessivamente 17,20.

Seconda favorita del torneo è Aryna Sabalenka, sconfitta in finale da Swiatek sia a Madrid che a Roma. La bielorussa è in tabellone a 6. Segue poi Elena Rybakina il cui successo a Parigi è quotato 7,50. C'è poi Coco Gauff quotata a 9, poi Mirra Andreeva a 17, Barbora Krejcikova a 19 insieme a Ons Jabeur.

Segue Qinwen Zheng a 21, poi Beatriz Haddad Maia a 23, Naomi Osaka e Liudmila Samsonova a 26 insieme a Danielle Collins. A 34 poi ci sono Paula Badosa, Marketa Vondrousova, Veronika Kudermetova, Jelena Ostapenko, Elina Svitolina, Caroline Garcia e Jessica Pegula.

L'italiana Jasmine Paolini è quotata a 81.

Roland Garros femminile 2024, ecco le quote di bwin, Lottomatica e Goldbet

Analizziamo ora le quote dell'agenzia di scommesse bwin. Qui leggermente più alta la quota di Iga Swiatek pagata 1,75, poi c'è Aryna Sabalenka a 6, Coco Gauff a 9 insieme a Elena Rybakina.

Segue Mirra Andreeva a 17, Barbora Krejcikova a 21 insieme a Ons Jabeur e Simona Halep. A seguire ci sono Beatriz Haddad Maia, Paula Badosa e Qinwen Zheng tutte a 26. Elina Svitolina a 29. Per Lottomatica prima favorita è Iga Swiatek quotata 1,90, poi c'è Sabalenka a 5,50, Gauff a 8,50, Rybakina a 11 e Jabeur e Halep a 16.

Infine per Goldbet 1,70 per Iga Swiatek, 5 per Aryna Sabalenka, 8,50 per Coco Gauff, 9 per Elena Rybakina. Quota 16 per Simona Halep e Ons Jabeur e 21 per Barbora Krejcikova e Mirra Andreeva.