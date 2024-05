Dal nostro inviato - Da Sara Errani a Sara Errani: l'Italia sogna un altro trionfo in doppio nel segno della giocatrice di Bologna. L'ultimo successo azzurro a Roma è infatti targato Sara Errani e Roberta Vinci ed è arrivato nel 2012.

La 37enne è ancora in finale agli Internazionali BNL d'Italia e, questa volta, a farle da spalla c'è Jasmine Paolini. In tre occasioni due italiane hanno trionfato nella capitale: Anna Luzzatti/Rosetta Gagliardi (1931), Sandra Cecchini/Raffaella Reggi (1985) e - appunto - Sara Errani/Roberta Vinci (2012) .

Nella semifinale contro Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk - terminata 6-1, 6-2 - non c'è mai stata davvero partita, anche a causa della complicità delle americane che non hanno espresso il loro miglior livello e commesso diversi gratuiti piuttosto banali.

Wta Roma - Jasmine Paolini e Sara Errani non si fermano: le azzurre sono in finale

Paolini ed Errani non hanno sfruttato quattro palle break consecutive nel game inaugurale, ma quello sarà l'unico gioco raccolte dalle loro rivali nel set.

Tre i turni di risposta vincenti delle azzurre, brave a non soffrire nemmeno al servizio. Il vero momento di parziale difficoltà si è palesato in apertura di secondo set, quando Dolehide e Krawczyk sono passate in vantaggio siglando il break a zero.

Nemmeno il tempo di preoccuparsi che Paolini ed Errani hanno subito bussato alla porta delle avversarie ristabilendo le gerarchi del primo ed effettuando il controsorpasso decisivo. "Abbiamo fatto un match praticamente perfetto, devo ringraziare Jasmine perché è veramente forte.

Grazie al pubblico perché si fa sentire e ci aiuta tantissimo. Ci vediamo domenica" , ha dichiarato Errani al termine della sfida. Paolini, da parte sua, ha voluto rendere omaggio al suo allenatore Renzo Furlan che compie oggi 54 anni.

"Sono felicissima, è bellissimo giocare insieme a Sara, un vero onore. A lui non piacerà e forse è già scappato, ma voglio che tutti facciano gli auguri a Renzo" .