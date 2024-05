Camila Giorgi scomparsa per problemi con il fisco: la rivelazione del Corriere

Il mistero su Camila Giorgi si infittisce sempre di più. Non si hanno praticamente notizie sulla giocatrice italiana, che precisamente il 7 maggio ha comunicato all'ITIA la volontà di ritirarsi dal tennis senza però rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale alla Wta (all'oscuro di tutto).

La marchigiana si è cancellata così dal protocollo antidoping ma non ha confermato nulla al circuito professionistico, che ha provato a contattarla per avere spiegazioni in merito, senza successo. Nuovi dettagli sono stati resi noti nella giornata di sabato dal Corriere della Sera: il quotidiano italiano ha lanciato il sospetto che la 32enne di Macerata sia ricercata dal fisco.

Secondo quanto emerso in questi giorni, la Guardia di Finanza l'avrebbe rintracciata per notificarle una serie di documenti (si sarebbero registrate alcune pendenze nei suoi confronti). Le fiamme gialle avrebbero addirittura convocato l'atleta lo scorso 13 aprile senza ricevere alcun tipo di riscontro.

Le ultime su Camila Giorgi

Il Corriere ha rivelato come, a seguito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Firenze, la famiglia di Camila abbia altrettanti problemi sotto il profilo delle dichiarazioni dei redditi.

Il Corriere ha riportato il sospetto che l'azzurra abbia lasciato l'Europa per trasferirsi negli Stati Uniti d'America (qualcuno ha anche avanzato Miami come città, visto che ha trascorso diverso tempo negli ultimi anni), ma naturalmente non ci sono conferme su questa ipotesi.

Davvero un brutto epilogo, in ogni caso, per la carriera tennistica di Giorgi, che in questa stagione ha giocato appena 6 match ufficiali: l'ultima apparizione in campo è stata proprio al Miami Open sabato 23 marzo contro la numero uno Iga Swiatek.