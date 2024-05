Wta Roma - Paolini subito fuori: nessuna italiana al terzo turno. Sabalenka si salva

Jasmine Paolini è stata sconfitta dalla tennista egiziana Mayar Sherif nel secondo turno degli Internazionali d'Italia di Roma. La numero 1 italiana e testa di serie numero 11 del torneo è stata battuta col punteggio di 7-6 2-6 6-4.

Grande delusione per Paolini che aveva decisamente altre aspettative per questo torneo. Primo set nel quale l'allieva di Renzo Furlan è partita a razzo ed è andata sul 3-0. Poi è stata rimontata sul 3-3.

Il punteggio poi ha seguito i servizi fino al 5-5 e qui è stata Paolini ad andare in difficoltà netta sul suo turno di battuta con la numero 80 del mondo che le ha strappato il servizio. Al momento di servire per il set Sherif ha avuto due set point che sono stati annullati da Paolini.

Contro-break e 6 pari. L'egiziana ha giocato un tie break perfetto vinto per sette punti a quattro chiudendo un set da un'ora e sette minuti. Paolini ha iniziato col giusto approccio il secondo set. Italiana subito avanti (2-0) doppio break conquistato e sul 5-2 ha servito per il set chiudendo il secondo parziale in 40 minuti.

Terzo set decisivo. Paolini ha iniziato nella maniera migliore strappando il servizio a Sherif nel game d'apertura. Ma ha ceduto a zero il successivo game. Ancora break Paolini (2-1) e ancora servizio perso nel game successivo.

Ma qui l'egiziana - che ha avuto anche problemi di stomaco nel corso del set - è andata in fuga sul 5-2 e ha avuto un match point che Paolini ha cancellato. L'egiziana ha tremato al momento di chiudere e ha perso il servizio.

Ma Paolini al decimo game ha perso di nuovo servizio e partita. Termina quindi subito l'avventura romana di Jasmine Paolini.

Sara Errani eliminata da Svitolina

Sara Errani è stata eliminata al secondo turno agli Internazionali d’Italia a Roma.

Errani sconfitta da Elina Svitolina con il punteggio di 6-0 6-2 che la dice tutta su quello che è stato l'andamento della partita. Troppa differenza nella velocità di palla tra le due tenniste. Aryna Sabalenka ha fatto il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2024.

E la bielorussa si è salvata dopo una sfida molto intensa. Successo in rimonta per la giocatrice bielorussa recente finalista al torneo di Madrid che ha battuto in rimonta la statunitense Katie Volynets con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Sabalenka affronterà ora la giocatrice ucraina Yastremska.