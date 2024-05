Corriere - Mistero Camila Giorgi, la tennista è scomparsa: sgomento dalla Wta

Mentre il circuito Atp e Wta è impegnato con gli Internazionali d'Italia a Roma il mondo del tennis è alle prese con un nuovo sorprendente caso. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità, o meglio nessun vero comunicato, ma solo la notizia mediante l'ITIA del ritiro di Camila Giorgi, 32enne tennista marchigiana.

Nessun comunicato alla Wta, la federazione non conosceva le intenzioni di Camila e ha provato a contattarla, come viene riferito sull'edizione odierna del Corriere della Sera (nel pezzo a firma di Gaia Piccardi). Si conosce ben poco circa le intenzioni di Camila Giorgi, scomparsa con la Wta che ha visto i telefoni staccati della ragazza e di tutta la sua famiglia (il padre e i fratelli Amadeus e Leandro).

Nessuno sa al momento dove si trova la tennista ma indiscrezioni la vogliono all'estero per alcuni problemi in Italia, probabilmente relativi al recente rinvio a Giudizio per la questione COVID e le false certificazioni della tennista (coinvolta anche la cantante Madame ed altri personaggi noti del mondo dello spettacolo).

Un silenzio che spiazza e che coglie di sorpresa, quasi come il ritiro improvviso di Camila, nessuno si aspettava un addio senza alcun comunicato social e nessun vero messaggio. Finisce così nel mistero generale la carriera della talentuosa tennista, ex numero 26 al mondo e vincitrice di un 1000 a Montreal qualche anno fa.

Camila Giorgi ha disputato l'ultimo match lo scorso 23 Marzo, in campo contro la numero uno al mondo Iga Swiatek. Silenzio totale con una tennista che potrebbe ora continuare la sua carriera nella moda, impegnata con Giomila, suo marchio che Camila spesso mostrava prima e durante i tornei.

Silenzio totale però anche sui social con la tennista, che, al di là di qualche piccola storia Instagram, non pubblica post sui social dal lontano 18 Marzo. Il tennis è alle prese ora anche con il mistero di Camila Giorgi.