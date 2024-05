Addio al tennis per Camila Giorgi? L'ITIA dà la conferma ufficiale

Martedì 7 maggio, la data in cui Camila Giorgi avrebbe ufficializzato - non pubblicamente - il suo ritiro dal tennis. La notizia non è stata annunciata o smentita dalla tennista italiana nei giorni scorsi sui suoi canali social, in cui è molto attiva, ma ha trovato una prova di conferma piuttosto importante in queste ore.

Il sito dell'ITIA (l'organizzazione responsabile della salvaguardia dell'integrità del tennis professionistico in tutto il mondo) ha aggiornato l'elenco dei giocatori che hanno dato l'addio all'attività nei circuiti Atp e Wta inserendo proprio il nome della marchigiana 32enne (qui per visualizzare la lista).

La carriera di Camila Giorgi è davvero arrivata al capolinea? Non resta che probabilmente attendere ulteriori novità o conferme nei prossimi giorni, magari dalla stessa atleta azzurra che da diverso tempo ha smesso di pubblicare foto o informazioni riguardante la sua attività da giocatrice professionista.

Vincitrice di 4 titoli Wta, fra cui il 1000 di Montreal nel 2021, la nativa di Macerata ha giocato appena 6 match quest'anno, l'ultimo al secondo turno del Miami Open proprio con la numero uno del mondo Iga Swiatek (6-1, 6-1).

Prima di quella partita, Camila aveva rilasciato un'intervista a Sky Sport (dopo tanti mesi dall'ultima volta) e dichiarato: "Sto giocando molto meno però mi sto allenando sempre, la palestra è la mia grande passione.

Ho giocato pochissimo finora in questo anno, però mi sento bene e mi diverto in campo. Più di prima, questo è sicuro. Siamo donne, ci sono a volte delle priorità che bisogna mettere in conto prima del tennis".